David Goffin wint voor het eerst sinds 2020 nog eens een wedstrijd op een grand slam

David Goffin heeft zijn negatieve reeks op grand slams kunnen ombuigen. Voor het eerst sinds de US Open heeft hij nog eens een wedstrijd op een grandslamtornooi kunnen winnen. In de 1e ronde van Roland Garros won hij tegen de Tsjech Jiri Lehecka in 4 sets: 4-6, 6-4, 4-6 en 4-6.

In de 1e ronde speelde David Goffin tegen de Tsjech Jiri Lehecka, de nummer 77 van de wereld. Tegen Lehecka probeerde Goffin een negatieve reeks op de grandslamtornooien om te buigen. Zijn laatste zege op een grandslam tornooi was al geleden van de US Open in 2020, toen hij daar de 4e ronde haalde. In de 1e set set liep Goffin meteen 1-5 uit. Hij liet Lehecka nog terugkomen tot 4-5, maar maakte het op zijn eigen opslag dan af: 4-6. Set 2 ging gelijk op tot 5-4, maar dan breakte Lehecka en de bordjes stonden weer gelijk. De 3e set begon goed voor Goffin. Hij liep meteen 0-4 uit. Nadien liet hij Lehecka nog 1 break terugkomen, maar de Goffin serveerde uit. In set 4 ging het eerst gelijkop naar 3-3. Daarna breakte Goffin en hij maakte het af: 4-6.