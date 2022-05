🎥 Jo-Wilfried Tsonga neemt in de 1e ronde van Roland Garros afscheid van het tennis

De Fransman Jo-Wilfried Tsonga is officieel met tennispensioen. Zijn laatste wedstrijd speelde hij in de 1e ronde van Roland Garros tegen de Noor Casper Ruud.

Eerder had hij het al aangekondigd: de Fransman Jo-Wilfried Tsonga zou zijn laatste tornooi op Roland Garros spelen. In de 1e ronde kwam hij uit tegen de Noor Casper Ruud, het 8e reekshoofd.

De 1e set won Tsonga na een tiebreak, maar de 2e set was voor Ruud. Ook al na een tiebreak. De 3e set ging makkelijk naar Ruud, maar Tsonga toonde in set 4 nog veel karakter. Hij buigde pas in de tiebreak.

Door blessures was Tsonga helemaal afgegleden op de wereldranglijst en stond nog net binnen de top 300. Hij kreeg een wildcard voor Roland Garros. In 2012 hij 5e op de ATP-ranking. Hij won 18 tornooien, maar kon nooit een grand slam winnen.