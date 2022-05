Viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka blaast al de aftocht op Roland Garros

Grandslamzege nummer vijf zal er niet komen op Roland Garros 2022 voor Naomi Osaka. De Japanse ligt er al uit in de eerste ronde.

Dat is niet helemaal een verrassing, want ondanks haar enorme staat van dienst was Osaka niet eens de favoriete in haar eersterondepartij. Gravel is niet haar favoriete ondergrond, Osaka is afgegleden naar de 38ste plaats op de wereldranglijst en ze moest het opnemen tegen Amanda Anisimova. Dat is één van de betere speelsters dit gravelseizoen.

Dat bewees de Amerikaanse dus ook in Parijs, al lag het niveau van beide dames niet zo ver uit mekaar. Anisimova moest een vroege voorsprong uit handen geven: van 3-1 ging het naar 3-3. Vervolgens bleven de speelsters gelijke tred houden tot 5-5. Na lang aandringen ging Anisimova nog eens door de opslag van Osaka, om nadien met een blanco opslagspel de eerste set binnen te halen.

FELBEVOCHTE STRIJD

Goed begonnen is half gewonnen, maar de buit was zeker nog niet binnen. Heel wat spelletjes in de tweede set waren felbevochten. Bij 3-3 kon het nog alle kanten op. In de eerstvolgende games was Anisimova dan toch iets efficiënter. Ze zorgde voor een nieuwe break en kwam op haar eigen service terug van 0-40. Dat bleek hét beslissende moment in de wedstrijd: Anisimova won met 7-5 en 6-4.