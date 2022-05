Titelverdedigster Barbora Krejcikova ligt er al meteen uit

De Tsjechische Barbora Krejcikova is al meteen uitgeschakeld. De titelverdedigster verloor meteen in de 1e ronde.

Na de 1e ronde op Roland Garros zijn we de titelverdedigster al meteen kwijt. De Tsjechische Barbora Krejcikova moest het opnemen tegen de Française Diane Parry en was het 2e reekshoofd op het enkeltornooi.

De 1e set verliep nochtans goed voor Krejcikova. Na ruim een half uur stond de 1-6 al op het bord. Ook in set 2 leek er eerst geen vuiltje aan de lucht. Ze liep meteen 0-2 uit, maar daarna veranderde het beeld. Krejcikova kon in die set nog maar 9 rally's winnen en Parry won set 2 met 6-2.

DUBBEL

In de 3e en beslissende set liep Krejcikova opnieuw 0-2 uit, maar Parry kon die achterstand opnieuw ombuigen en stoomde, gedragen door het thuispubliek, door naar een 6-3-setwinst.

Titelverdedigster Krejcikova is dus in het enkelspel uitgeschakeld. In het dubbel komt ze wel nog in actie. Daarin is ze samen met haar landgenote Katerina Siniakova het 1e reekshoofd.