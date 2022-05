Maryna Zanevska kan Chinese weinig in de weg leggen op Roland Garros

Voorlopig geen derde Belgische in de tweede ronde van Roland Garros. Maryna Zanevska strandt voor de derde maal in de eerste ronde.

Na het kwalificeren van Elise Mertens en Alison Van Uytvanck op zondag, kon er een derde Belgische in de tweede ronde geraken. Dan moest Maryna Zanevska wel de maat nemen van Qinwen Zheng. Dat bleek geen sinecure. Tot 3-2 was het wel een gelijkopgaande partij. Nadien slaagde de Chinese er wel in om een kloof te slaan.

Het winnen van de eerste set gaf Zheng nog een keer een boost. Ze ging door op haar elan en zo werd het helemaal een onmogelijke opgave voor Zanevska. De Belgische met Oekraïense roots, die erg in zit met de oorlog, verloor de eerste vier spelletjes van de tweede set. De eer redden zat er nog in, maar meer ook niet. Het werd 6-3 en 6-1 voor Zheng.