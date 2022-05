Elise Mertens na de 1e ronde: "Ik ben blij dat ik mijn ritme weer te pakken heb"

Elise Mertens staat in de 2e ronde van Roland Garros en is tevreden met haar 1e ronde. "Ik ben blij dat ik mijn ritme weer te pakken heb", zei ze achteraf aan Sporza.

In de 1e ronde op Roland Garros won Elise Mertens makkelijk van de Roemeense Elena-Gabriela Ruse. "Ik voelde dat ik de bovenhand had", zei Mertens achteraf aan Sporza. "Dat was zeker het geval in de 2e set. Het was belangrijk om haar niet terug in de wedstrijd te laten komen. Na enkele blessures ben ik blij dat ik terug mijn ritme te pakken heb."

Het is de bedoeling van Mertens om de 2e week te halen: "Ik stel mezelf altijd doelen op een grandslamtornooi. Nu moet ik spelen voor de 3e ronde, maar ik wil de 1/8-finales halen. Of zelfs de kwartfinales. Daar speel ik voor."