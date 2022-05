Een verraste Alison Van Uytvanck gaat door naar de 2e ronde: "Ik had die opgave niet zien aankomen"

Alison Van Uytvanck staat in de 2e ronde. Al was dat dankzij de opgave van haar tegenstandster. "Ik had die opgave niet zien aankomen", zei ze achteraf aan Sporza.

Na een opgave van de Amerikaanse Ann Li ging Alison Van Uytvanck door naar de 2e ronde op Roland Garros zonder een volledige match te moeten spelen. Li moest opgeven door een schouderblessure. "Op achterstand komen en uiteindelijk winnen, had ik nog niet meegemaakt", zei Van Uytvanck aan Sporza. "De opgave van Li had ik niet zien aankomen. Het was een verrassing. Ik heb geluk gehad en ben blij dat ik in de 2e ronde sta. Al vond ik wel dat het niveau kort bij elkaar lag. Dus ik had het gevoel dat ik het tij nog had kunnen keren."