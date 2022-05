Bonaventure komt in de buurt van stunt tegen grandslamkampioene maar wint nadien geen enkel spelletje meer

Even leek een stunt er in te zitten voor Ysaline Bonaventure, terwijl er toch een grandslamkampioene tegenover haar stond in de eerste ronde op Roland Garros.

Bianca Andreescu, de US Open-winnares van 2019, was de tegenstandster voor Bonaventure. Andreescu kwam meteen 0-2 voor. Dat leek een slecht teken, maar de reactie van Bonaventure was schitterend: met vier opeenvolgende games ging ze erop en erover. Bonaventure had de smaak nu helemaal te pakken, deed er nog een break bovenop en stak de set op zak. Het geloof in de kwalificatie groeide bij Bonaventure, zeker omdat ze ook in het begin van de tweede set een voorsprong kon nemen. Het kunnen wegwerken van die kloof krikte dan weer bij Andreescu het vertrouwen op: van 1-3 ging het naar 3-3. Bij 4-5 en 5-5 stond Bonaventure toch dicht bij winst, maar Andreescu slaagde erin om de partij helemaal te doen kantelen. REGENPAUZE BETEKENT SLECHTS UITSTEL De Canadese serveerde na een break richting einde tweede set blanco uit. In de eerste vijf games van de beslissende derde set lag het niveau van beide dames dicht bij mekaar, maar was het toch telkens Andreescu die aan het langste eind trok. Bij 3-0 en voordeel voor Andreescu kwam er nog een regenpauze. Ook die kon Bonaventure niet redden. Het werd 3-6, 7-5 en 6-0.