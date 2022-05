Al op de 1e dag van Roland Garros sneuvelen enkele grote namen

Dominic Thiem is al uitgeschakeld in de 1e ronde van Roland Garros. Ook Ons Jabeur en Garbiñe Muguruza konden al vertrekken.

Op de 1e dag van Roland Garros sneuvelden al enkele grote namen. De Oostenrijker Dominic Thiem stond 2 maal in de finale van Roland Garros, maar is ondertussen door blessures weggezakt op de ATP-ranking. Hij is nu op de terugweg. In de 1e ronde verloor hij van de Boliviaan Hugo Dellien in 3 sets: 6-3, 6-2 en 6-4.

Bij de vrouwen sneuvelden al meteen 2 grote namen. De Tunesische Ons Jabeur is het nummer 6 van de wereld en ook het 6e reekshoofd op Roland Garros. Ze verloor in 3 sets van de Poolse Magda Linette: 6-3, 6-7 en 5-7.

De Spaanse Garbiñe Muguruza ging er meteen uit tegen de Estse Kaia Kanepi. Muguruza is het 10e reekshoofd, maar verloor in 3 sets: 2-6, 6-3 en 6-4.