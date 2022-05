Sterke Elise Mertens stoomt door naar de volgende ronde

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op Roland Garros. Ze was in 2 sets te sterk voor haar tegenstandster: 3-6 en 1-6.

In de 1e ronde moest Elise Mertens als het 31e reekshoofd het opnemen tegen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse, het nummer 51 van de wereld.

In set 1 verloor Mertens meteen haar opslagspel, maar ze won daarna 4 spelletjes op een rij: 1-4. Ruse kwam wel nog terug tot 3-4, maar Mertens maakte het af: 3-6.

Set 2 begon goed voor Mertens. Ze liep meteen 0-4 uit. Daarna gunde ze Ruse nog maar 1 spelletje: 1-6. Mertens klaart zo de klus in een uur en een kwartier. In de volgende ronde komt ze uit tegen de Russische Anastasia Gasanova of de Tsjechische Marie Bouzkova.