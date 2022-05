VOORBESCHOUWING: 'Djoko' speelt eerste Grand Slam in 2022 en zorgen bij Nadal, Świątek topfavoriete bij dames

De tweede Grand Slam van het jaar komt eraan, de eerste voor Novak Djokovic. Met Nadal die met zorgen kampt over zijn fysieke paraatheid, is de Serviër dé kandidaat om zichzelf op te volgen.

Rafael Nadal heeft het eigenlijk verdiend om topfavoriet te zijn voor elke Roland Garros. Zijn dertien(!) eindzeges kwamen er in drie reeksen. Wel niet vergeten dat de Spanjaard vorig jaar in de halve finales verloor van Djokovic. Top zijn is ook voor 'Rafa' dus nodig om te kunnen winnen. En dat terwijl hij recent nog kloeg over pijn aan de voet en het gevolg dat hij niet altijd kan trainen zoals het moet.

© photonews

Die zijn er veel minder bij Novak Djokovic, die zich na de vaccinatierel in Australië nog eens rustig kan focussen op zijn spel tijdens een grandslamtoernooi. Als titelverdediger en nummer 1 van de wereld blijft Nole een grote kandidaat op eindwinst. Door het toernooi van Rome te winnen, heeft hij zijn visitekaartje nog maar eens afgegeven.

Wie zijn nog kanshebbers op de trofee? Misschien wint niet Nadal, maar wel 'de nieuwe Nadal'. De opmars van de 19-jarige Alcaraz, zeker op gravel, valt niet meer te negeren na zijn toernooizeges in Barcelona en Madrid. Steekt dit toptalent nu al zijn hand uit naar het hoogste goed in een Grand Slam? Tsitsipás en Alexander Zverev hebben in Parijs al de finale gehaald. Het kan ook hun moment worden.

ONZE STERREN VOOR ROLAND GARROS BIJ DE MANNEN:

*** Novak Djokovic - Rafael Nadal

** Carlos Alcaraz

* Stefanos Tsitsipás - Alexander Zverev

Bij de vrouwen kan er niet naast Iga Świątek gekeken worden. De Poolse stapte in de leemte achergelaten door het pensioen van Ashleigh Barty om op het damescircuit de domineren de afgelopen weken. Dat dit het seizoen is van de favoriete ondergrond van Świątek, heeft daar ook wel wat mee te maken. Toernooizeges in Stuttgart en Rome tonen aan dat Świątek klaar is om voor een tweede keer Roland Garros te winnen.

© photonews

Een perfecte voorbereiding is echter niet altijd een garantie op winst. In haar vorige onderlinge ontmoetingen met Świątek kwam Sabalenka ruim te kort, maar de Wit-Russische haalde wel de finale in Stuttgart. Ons Jabeur is een vechtertje op de baan en bereikte haar hoogste ranking tot dusver. Niet de grootste naam, maar met een eindwinst en twee finaleplaatsen kunnen weinigen betere recente uitslagen voorleggen.

Daarnaast zijn er namen met wel een staat van dienst, zoals Naomi Osaka, Karolina Pliskova en Victoria Azarenka, bij wie het de vraag is tot wat ze op dit moment nog in staat zijn. De eerste ronde overleven belooft al een ferme opgave te worden voor Osaka tegen Anisimova, een Amerikaanse die de laatste weken ook wel regelmaat toonde. Ook met Charleston-winnares Bencic is het rekening houden.

ONZE STERREN VOOR ROLAND GARROS BIJ DE VROUWEN:

*** Iga Świątek

** Ons Jabeur

* Amanda Anisimova - Victoria Azarenka - Belinda Bencic - Karolina Pliskova - Aryna Sabalenka