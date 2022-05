Casper Ruud wint in Genève, Cameron Norrie is de sterkste in Lyon

Casper Ruud heeft het ATP-tornooi van Genève gewonnen. Het ATP-tornooi van Lyon is gewonnen door Cameron Norrie.

In de week voor Roland Garros waren er nog 2 ATP-tornooien. In Genève stonden in de finale de Noor Casper Ruud en de Portugees Joao Sousa tegenover elkaar. In de 1e set ging het gelijkop. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Die werd gewonnen door Ruud: 7-3. Set 2 was in het voordeel van Sousa: 4-6. Ook in de 3e set was er volop spanning. Een tiebreak bracht de beslissing. Daarin was Ruud duidelijk de sterkste: 7-1. De partij duurde iets meer dan 3 uur.

Lyon was het andere ATP-tornooi deze week. In de finale stonden de Brit Cameron Norrie en de Slovaak Alex Molcan. De 1e set was voor Norrie. Hij won met 6-3. In de 2e set ging het meer gelijkop. Er kwam een tiebreak waarin Molcan de sterkste was: 3-7. In set 3 dulde Norrie geen tegenstand meer. Hij stoomde naar 6-1.