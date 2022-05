ATP en WTA reageren ferm: geen punten voor ranking te verdienen op Wimbledon door ban (Wit-)Russen

Verschillende instanties roeren zich in tennisland. De ATP en WTA reageren op het feit dat Wimbledon geen Wit-Russische of Russische spelers en speelsters toelaat.

Het grandslamtoernooi had eerder al aangekondigd dat Russische en Wit-Russische spelers en speelsters niet zullen toegelaten worden om deel te nemen, vanwege de oorlog in Oekraïne. In alle andere toernooien op de kalender zijn de tennissers uit Rusland en Wit-Rusland voorlopig wel toegelaten. De beslissing van Wimbledon betekent dat toppers als Medvedev en Sabalenka niet kunnen meedoen aan de derde Grand Slam van het jaar.

Een maatregel waar ze bij de ATP niet over te spreken zijn. Daarom heeft de ATP beslist dat met prestaties op Wimbledon geen punten verdiend kunnen worden voor de wereldranglijst. Mannen kunnen hun ranking dus niet verbeteren op het grastoernooi. De WTA volgt de actie van de ATP, waardoor dat ook voor de vrouwen het geval zal zijn.

DISPROPORTIIONEEL

Wimbledon heeft dan weer een officieel statement verspreid als reactie op het nieuws van de tennisbonden. "We blijven achter onze beslissing staan. We willen niet dat succes of deelname op Wimbledon gebruikt wordt ten voordele van de propagandamachine van het Russische regime. We zijn diep ontgoocheld door de beslissingen van de ATP, WTA en ITF, die we disproportioneel vinden gezien de extreme context."