Angelique Kerber wint in Straatsburg, Martina Trevisan wint in Rabat

Angelique Kerber heeft voor het eerst sinds 2016 nog eens een graveltornooi gewonnen. Op het WTA-tornooi van Straatsburg was ze de sterkste in de finale. Martina Trevisan heeft het WTA-tornooi in Rabat gewonnen.

In 2016 won Angelique Kerber haar laatste graveltornooi. Toen won ze het WTA-tornooi van Stuttgart. In de finale van het WTA-tornooi in Straatsburg stond ze in de finale tegen de Sloveense Kaja Juvan. Het was meer dan 3 uur zwoegen. De 1e set draaide uit op een tiebreak. Kerber won die met 5-7. In set 2 hetzelfde verhaal: er kwam een tiebreak, maar daarin was Juvan duidelijk de sterkste (7-0). De 3e set won Kerber na een tiebreak (5-7). Zo schreef Kerber Straatsburg op haar naam.

De Italiaanse Martina Trevisan en de Amerikaanse Claire Liu stonden in de finale van het WTA-tornooi van Rabat. In de finale was het eenrichtingsverkeer. Trevisan won makkelijk set 1 en set 2: 6-2 en 6-1. De wedstrijd duurde iets meer dan anderhalf uur.