Michael Geerts in Tunesië: zowel verlies in het enkel als in het dubbel

Michael Geerts is op het Challengertornooi in Tunesië uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinales in het dubbel- en het enkelspel

Op het Challengertornooi in Tunesië had Michael Geerts vandaag een drukke dag. Rond de middag moest hij spelen in het enkelspel. Een paar uur later ook in het dubbelspel.

In het enkelspel speelde Geerts tegen de Spanjaard Roberto Carballes Baena, het 2e reekshoofd. De 1e set ging gelijk op, maar Carballes Baena trok aan het langste eind: 5-7. De 2e set was volledig voor de Spanjaard: 1-6 en dat was dus een uitschakeling voor Geerts in het enkelspel.

In het dubbelspel stond Geerts aan de zijde van de Tsjech Michael Vrbensky. Ze namen het op tegen een Indiaas duo. Set 1 ging naar het Indiase duo: 6-1. De 2e set ging gelijkop tot 6-6, maar in de tiebreak was het Indiase duo duidelijk te sterk: 7-1. Daarmee was Geerts ook uitgeschakeld in het dubbel.