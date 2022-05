Maryna Zanevska verliest in de kwartfinales van het 1e reekshoofd

Maryna Zanevska heeft in Straatsburg verloren in de kwartfinales. Ze moest het opnemen tegen het 1e reekshoofd Karolina Pliskova en verloor in 2 sets: 6-4 en 7-6.

In de kwartfinales was het een moeilijke opdracht voor Maryna Zanevska op het WTA-tornooi in Straatsburg. Ze moest het opnemen tegen Karolina Pliskova, het 1e reekshoofd en het nummer 8 van de wereld.

Pliskova kwam in set 1 meteen 3-0 voor. Zanevska probeerde nog aan te klampen en terug te vechten, maar Pliskova won met 6-4. In de 2e set was er een ander beeld. Zanevska kwam een break voor: 1-3. Pliskova kwam terug: 6-6. In de daaropvolgeden tiebreak liep Zanevska 2-5 uit, maar Pliskova vocht terug en won die tiebreak met 8-6. Een uitschakeling voor Zanevska dus.