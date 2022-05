Gunstige loting voor de Belgen op Roland Garros: David Goffin tegen Tsjech, Elise Mertens tegen Roemeense

De Belgen kennen hun tegenstanders voor de 1e ronde van Roland Garros. Over het algemeen is het een gunstige loting in de 1e ronde. Vanaf de 2e ronde volgen vaak al reekshoofden.

De loting van Roland Garros is bekend. David Goffin speelt in de 1e ronde tegen de Tsjech Jiri Lehecka. In de 2e ronde kan hij wel al een reekshoofd tegenkomen. De Amerikaan Frances Tiafoe is het 24e reekshoofd.

Bij de vrouwen is Elise Mertens de 1e ronden beschermd als 31e reekshoofd. In de 1e ronde speelt ze tegen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse. In de 3e ronde is een wedstrijd tegen de Estse Anett Kontaveit mogelijk. Zij is het nummer 5 van de wereld.

Maryna Zanevska speelt in de 1e ronde tegen de Chinese Qinwen Zheng. In de 2e ronde is een partij tegen de Roemeense Simona Halep mogelijk. Greet Minnen komt meteen het 30 reekshoofd tegen, de Russissche Ekaterina Alexandrova.

© photonews

Alison Van Uytvanck komt in de 1e ronde uit tegen de Amerikaanse Ann Li. Een ronde later is een wedstrijd tegen het Amerikaanse 18e reekshoofd Coco Gauff mogelijk. Ysaline Bonaventure weet als kwalificatiespeelster nog niet tegen wie ze uitkomt in de 1e ronde. Een haalbare loting is mogelijk, maar ze kan bijvoorbeeld ook uitkomen tegen de de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek.

Nog opvallend bij de loting van de mannen. Novak Djokovic, Rafael Nadal en Carlos Alcatraz zitten in dezelfde tabelhelft. Djokovic en Nadal kunnen elkaar zelfs al tegenkomen in de kwartfinales.