Elise Mertens verliest in Straatsburg in de kwartfinales

Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales op het graveltornooi in Straatsburg. In 2 sets verloor ze van de Sloveense Kaja Juvan: 6-7 en 4-6.

Op het WTA-tornooi in Straatsburg zijn nog 2 Belgen in actie: Elise Mertens en Maryna Zanevska. Mertens heeft vandaag al haar kwartfinale gespeeld tegen de Sloveense Kaja Juvan.

In set 1 waren er aan beide zijden breaks en rebreaks. Uiteindelijk werd het 6-6 en er kwam een tiebreak. Daarin was Juvan de sterkste: 3-7. In de 2e set kon Juvan meer het verschil maken op de 2e opslag. Ze won die met 4-6.

Voor Mertens is het al gedaan in het enkelspel, maar in het dubbel komt ze later op de dag nog in actie. Ze staat daar in de halve finales.