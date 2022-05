Elise Mertens verliest de halve finale in het dubbel in Straatsburg

Elise Mertens heeft in de halve finales dubbel verloren. Samen met Diane Parry verloor ze in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3.

Na het enkelspel rond de middag moest Elise Mertens in Straatsburg ook spelen in het dubbel. Ze stond daar in de halve finales. Samen met de Française Diane Parry nam ze het op tegen de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez en de Australische Daria Saville.

In de 1e set ging het gelijkop tot 3-3. Daarna zorgde een break in het voordeel van de Amerikaanse en de Australische voor de beslissing: 6-3. Set 2 ging ook naar Melichar-Martinez en Saville: 6-3.

Zo zit het WTA-tornooi van Straatsburg erop voor Mertens. Volgende week speelt ze op Roland Garros.