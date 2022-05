De kwartfinales is het eindstation voor Sander Gillé en Joran Vliegen in Lyon

De kwartfinales is het eindstation voor Sander Gillé en Joran Vliegen in Lyon. In 2 sets verloren ze van een Kazachs-Pakistaans duo.

In Lyon moesten Sander Gillé en Joran Vliegen het in de kwartfinales opnemen tegen de Kazach Aleksandr Nedovyesov en de Pakistaan Aisim-Ul-Haq Qureshi. Set 1 ging naar de Kazach en de Pakistaan: 6-3. De 2e set ging meer gelijkop. Er kwam een tiebreak aan te pas. Daarin delfden Gillé en Vliegen het onderspit, wat de uitschakeling betekende.