Wisselend succes voor Belgen in Tunis en Francavilla, Mertens door naar halve finales

Heel wat Belgen kwamen dinsdag in actie in het tennis. In de namiddag werkten nog drie Belgen hun wedstrijd af.

Christopher Heyman werd op het Challengertoernooi van het Italiaanse Francavilla in de eerste ronde uitgeschakeld. Heyman verloor in de eerste ronde van de Poolse kwalificatiespeler Pawel Cias (ATP 483) in twee sets: 6-1 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 11 minuten. Elise Mertens heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Franse Straatsburg. Samen met de Française Diane Parry won ze van de Japanse Shuko Aoyama en de Taiwanese Hao-Ching Chan met 7-6 (7/5) en 6-1. Michael Geerts heeft zich ook geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het Challengertoernooi in Tunis. Geerts versloeg samen de Tsjech Michael Vrbensky de Braziliaan Fernando Romboli en de Amerikaan Nicholas Monroe met 6-4 en 6-3.

Lees ook... In Straatsburg gaan Elise Mertens en Maryna Zanevska door naar de volgende ronde