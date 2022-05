Roland Garros: Ysaline Bonaventure plaatst zich voor de laatste kwalificatieronde

Ysaline Bonaventure heeft zich kunnen plaatsen voor de laatste kwalificatieronde op Roland Garros. Ze was in 2 sets te sterk voor de Britse Yuriko Miyazaki: 7-5 en 6-2.

In de 2e kwalficatieronde moest Ysaline Bonaventure het opnemen tegen de Britse Yuriko Miyazaki. Zij is het nummer 227 van de wereld. Bonaventure is het nummer 170 van de wereld.

In de 1e set liep Miyazaki meteen 1-3 uit. Bonaventure kwam terug tot 5-5. Daarna ging ze door de opslag van Miyazaki: 7-5.

Set 2 was makkelijker voor Bonaventure. Ze breakte meteen 2 keer. Nadien gunde Bonaventure Miyazaki nog 2 spelletjes: 6-2.

In de 3e en laatste kwalificatieronde speelt Bonaventure tegen de Russische Anastasia Potapova of de Finse Anastasia Kulikova.