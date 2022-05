Kwartfinales voor Michael Geerts in Tunesië

Michael Geerts heeft zich geplaatst voor de kwartfinales in Tunesië. Op het gravel van Tunis ging hij in 3 sets voorbij de Nederlander Jelle Sels: 6-1, 4-6 en 6-3.

Op het challengertornooi van Tunis in Tunesië is Michael Geerts nog de enige Belg in actie. Ruben Bemelmans en Kimmer Coppejans ginger er al uit in de 1e ronde. In de 2e ronde moest Geerts het opnemen tegen de Nederlander Jelle Sels.

Set 1 was voor Geerts. Hij ging makkelijk naar een 6-1-setwinst. In de 2e set was er een ander beeld. Sels gaf meer weerwerk en won die set: 4-6. Ook in de 3e set was er spanning, maar Geerts trok uiteindelijk aan het langste eind: 6-3.

In de kwartfinales neemt Geerts het op tegen het 2e reekshoofd, de Spanjaard Roberto Carbellas Baena.