Dubbeltornooi in Straatsburg: Kimberley Zimmermann strandt in de kwartfinales

De kwartfinales zijn de eindhalte geworden voor Kimberley Zimmermann op het dubbeltornooi in Straatsburg. Samen met de Poolse Katarzyna Piter verloor ze na de supertiebreak.

In Straatsburg was Kimberley Zimmermann nog actief in het dubbel. Samen met de Poolse Katarzyna Piter stond ze in de kwartfinales. Daar moesten ze het opnemen tegen de Amerikaanse Kaitlyn Christian en de Wit-Russische Lydzia Marozava.

De 1e set ging meteen vlot voor Zimmermann en Piter. Ze gingen al snel door de opslag van de tegenstander en wonnen die set uiteindelijk: 6-2. In de 2e set namen Christian en Marozava de bovenhand: 3-6. Een supertiebreak moest beslissen over de wedstrijd. Daarin werd het 8-10. Uitschakeling dus voor Zimmermann en Piter.