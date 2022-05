Zimmermann stoot door naar kwartfinales van dubbel in Strasbourg

In het Franse Strasbourg heeft Kimberley Zimmermann zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel.

Samen met de Poolse Katarzyna Piter won Zimmermann op het WTA-toernooi in het Franse Straatsburg met 6-3, 3-6 en 10/7 van de Chinezen Yifan Xu en Zhaoxuan Yang.

Daarmee schakelde onze landgenote het derde reekshoofd uit. In de kwartfinales zijn de Amerikaanse Kaitlyn Christian en de Wit-Russische Lidziya Marozava de tegenstander.

Vandaag komt ook nog Elise Mertens in actie in het dubbelspel. Maryna Zanevska speelt de tweede ronde in het enkelspel.