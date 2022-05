WTA blijft China links laten liggen, zoektocht voor nieuwe locatie Finals

WTA blijft China weren na de situatie rond de Chinese tennisster Peng Shuai.

Peng Shuai kwam op sociale media met een beschuldiging van seksueel misbruik aan het adres van voormalig vicepremier Zhang Gaoli.

Haar boodschap was snel verdwenen en de tennisster was enkele weken spoorloos. Plots dook ze weer op, maar de zorgen over wat er gebeurd was bleven.

WTA lanceerde de kalender voor de tweede jaarhelft en ook nu zijn er geen toernooien in China voorzien.

De WTA Finals, het toernooi met de acht beste speelsters van het jaar, was normaal tot 2030 toegewezen aan het Chinese Shenzhen, maar WTA gaat op zoek naar een andere locatie.