Frankrijk treurt al een beetje: belangrijke afwezige op Roland Garros

Het zal immers een Roland Garros worden zonder Gaël Monfils. Dat heeft de nummer 22 van de wereld zelf meegedeeld via sociale media. "Ik betreur het te moeten aankondigen dat ik mij terugtrek uit het toernooi van Lyon en Roland Garros", aldus Monfils.

Een blessure ligt aan de basis van zijn beslissing. "Sinds het toernooi van Monte Carlo heb ik last van een hielspoor aan mijn enkel, wat mij verhindert goed te kunnen bewegen op de baan. Ik heb besloten deze week een kleine ingreep te ondergaan om dit te behandelen, voor ik weer terugkeer in competitie. Ik hou jullie op de hoogte over mijn progressie als er meer nieuw is."

