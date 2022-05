Britse met juniorentitel Wimbledon op haar cv hangt op haar 28ste racket aan de haak na aanhoudende blessures

Een beloftevolle tennisster ziet haar carrière vroeg beëindigd door aanhoudende blessures. De juniorenkampioene van Wimbledon 2008 zet er een punt achter.

Toen ze als junior Wimbledon won, was Laura Robson nog maar 14 jaar. Er werd haar dan ook een grote toekomst voorspeld. In 2012 en 2013 volgde dan haar doorbraak op het grootste niveau, met het bereiken van de achtste finales op de US Open en op Wimbledon bij de vrouwen. Samen met Andy Murray behaalde ze ook zilver op de Olympische Spelen in het dubbel gemengd.

POLSOPERATIE EN DRIE HEUPOPERATIES

Successen die mede door blessures niet konden bevestigd worden. Robson onderging een polsoperatie en drie heupoperaties. Haar laatste officiële match dateert dan ook al van een ITF-toernooi in 2019. Toen moest ze ook opgeven na de eerste set.

"Het voelt vreemd om het luidop te zeggen, maar ik ben er klaar mee, ik ben gestopt", aldus Robson tegenover BCC Sport. "Na wat de dokters me vorig jaar zeiden, weet ik dat eigenlijk al een tijdje. Het heeft gewoon nog lang geduurd eer ik het zelf officieel kon zeggen."