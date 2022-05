📷 Rafael Nadal bevestigt dat hij naar Roland Garros gaat

De voorbije weken sukkelde Rafael Nadal met enkele blessures, maar Roland Garros is niet in gevaar.

Rafael Nadal postte vandaag een foto op Instagram. “Vandaag in Manacor, op de Rafa Nadal Academy… Tot woensdag, Parijs Roland Garros”, klinkt het.

In Rome ging Nadal er in de achtste finales nog uit. Hij had opnieuw last van de voet, waar hij chronische pijn van ondervindt.

Roland Garros leek niet meer haalbaar, maar dat spreekt de Spanjaard met deze boodschap dan ook tegen. Vorig jaar strandde Nadal in de halve finales tegen Djokovic.