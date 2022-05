Sander Gillé en Joran Vliegen stoten door op het dubbeltornooi in Lyon

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben hun 1e ronde in Lyon gewonnen. In 2 sets waren ze te sterk voor de tegenpartij: 6-3 en 6-4.

In Lyon spelen Sander Gillé en Joran Vliegen hun laatste voorbereidingstornooi voor Roland Garros. Ze zijn het 3e reekshoofd op het dubbeltornooi in Lyon. In de 1e ronde moesten ze spelen tegen de Australiër Matthew Ebden en de Amerikaan Jackson Withrow.

De 1e set verliep vlot voor Gillé en Vliegen. Ze wonnen die met 6-3. In de 2e set ging het eerst gelijkop. Daarna hadden Gillé en Vliegen genoeg aan 1 break: 6-4. Hun tegenstanders in de 2e ronde is nog niet bekend.