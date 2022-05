In Straatsburg gaan Elise Mertens en Maryna Zanevska door naar de volgende ronde

Elise Mertens heeft zich kunnen plaatsen voor de 2e ronde in Straatsburg. Ook Maryna Zanevska gaat door naar de volgende ronde.

In Straatsburg maakte Elise Mertens haar wederoptreden. Haar laatste match dateerde al van half april in Istanbul, waar ze geblesseerd moest opgeven in de 1e ronde.

Als 4e reekshoofd nam Mertens het in de 1e ronde in Straatsburg op tegen de Française Carole Monnet. De 1e set verliep nog wat stroef: 7-5. Ook in set 2 had ze genoeg aan 1 break verschil: 6-4. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Australische Daria Saville of tegen de Duitse Anna-Lena Friedsam.

Ook voor Maryna Zanevska ging de 1e ronde goed. In de 1e set nam ze 2 breaks voorsprong op het 5e reekshoofd Shuai Zhang: 6-2. In set 2 was de enige break van de set voldoende: 6-3. Zanevska speelt in de 2e ronde tegen de Française Harmony Tan.