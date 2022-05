1 op 2 in Tunesië: Michael Geerts gaat door, Ruben Bemelmans is uitgeschakeld

Op een challengertornooi in Tunesië heeft Michael Geerts zich kunnen plaatsen voor de 2e ronde. Ruben Bemelmans is daar uitgeschakeld in de 1e ronde.

Een week voor Roland Garros zijn er nog heel wat challengertornooien. Zo ook in Tunesië op de Tunis Open. Michael Geerts moest het daar in de 1e ronde opnemen tegen thuisspeler Aziz Ouakaa. De 1e set verloor hij met 2-6. In set 2 kon hij wel het laken naar zich toetrekken: 6-4. In set 3 maakte hij het af: 6-1. Hij gaat dus door naar de 2e ronde. Daar zal hij het opnemen tegen de Nederlander Jelle Sels of de Tunesiër Malek Jaziri. Voor Ruben Bemelmans ging zijn 1e ronde minder goed. Tegen het 7e reekshoofd Zhizhen Zhang kwam hij te kort. Hij verloor in 2 sets: 6-3 en 6-1.