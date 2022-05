Novak Djokovic wint het graveltornooi in Rome

Novak Djokovic heeft het graveltornooi van Rome op zijn naam geschreven. Hij was in 2 sets te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas.

In de halve finales won Novak Djokovic zijn 1000e wedstrijd in zijn carrière. Een dag later in de finale stond hij tegenover de Griek Stefanos Tsitsipas.

Djokovic nam meteen een vliegende start. Hij won in een mum van tijd de 1e set: 6-0. In set 2 had hij het moeilijker. Tsitsipas liep 2-5 uit, maar Djokovic knokte terug en sleepte er een tiebreak uit. Die tiebreak won Djokovic met 7-5.

Zo lijkt Djokovic klaar voor Roland Garros die over een week begint. Het is overigens de 1e tornooizege voor hem in 2022.