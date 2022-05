Alison Van Uytvanck verliest de dubbelfinale in Karlsruhe, Elise Mertens gaat door in Straatsburg

Alison Van Uytvanck heeft de finale op het dubbeltornooi in Karlsruhe niet kunnen winnen. Ze verloor in de supertiebreak. In Straatsburg heeft Elise Mertens haar 1e dubbelpartij kunnen winnen.

Vandaag trad Alison Van Uytvanck aan in de finale van het dubbelspel in Karlsruhe. Samen met Yana Sizikova won ze de 1e set met 5-7. Set 2 ging naar het duo uit Egypte en Hongarije: 6-4. Een supertiebreak moest beslissen over wie het tornooi zou winnen. Mayar Sherif, die eerder op de dag al het enkeltornooi had gewonnen, en Panna Udvardy waren daarin duidelijk te sterk: 10-2.

In Straatsburg is Elise Mertens begonnen aan het dubbeltornooi. Ze was samen met Diane Parry te sterk in 2 sets: 1-6 en 4-6. Tegen wie ze in de volgende ronde moeten, weet het duo nog niet.