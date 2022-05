Alison Van Uytvanck in dubbelfinale in Karlsruhe, Kimberley Zimmermann uitgeschakeld

Alison Van Uytvanck speelt de dubbelfinale in Karlsruhe. Kimberley Zimmermann verloor haar halve finale.

In het dubbeltornooi van Karlsruhe was België goed vertegenwoordigd. In de halve finales zouden zelfs 2 Belgische speelsters tegenover elkaar staan. Zouden, want Greet Minnen moest forfait geven voor haar halve finale. Zij had een coronabesmetting opgelopen. Daardoor mocht Alison Van Uytvanck samen met Yana Sizikova zonder te spelen naar de finale.

Daar had een Belgische tegenstandster gekund, maar Kimberley Zimmermann samen met Katarzyna Piter van een Egyptisch-Hongaars duo met 3-6, 2-6.

De dubbelfinale volgt vandaag na de finale in het enkelspel.