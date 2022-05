WTA-toernooi in Rome krijgt droomfinale tussen twee beste tennisspeelsters van het moment

Nadat Iga Swiatek zich op de middag probleemloos plaatste voor de finale van het WTA-1000 toernooi van Rome, is ook de tweede finaliste bekendgeraakt.

De 20-jarige Swiatek, het nummer 1 van de wereld, zal het opnemen tegen de Tunesische Ons Jabeur. Swiatek mocht dan wel geen moeite hebben met Sabalenka in haar halve finale (6-2, 6-1), Jabeur had het wel flink lastig met de Russische Kasatkina en haalde het pas in drie sets (6-4, 1-6, 7-5).

En zo staan mogelijk de twee sterkste vrouwen van het moment tegenover elkaar in Rome. Swiatek is momenteel maar liefst 27 wedstrijden ongeslagen op het WTA-1000 circuit (de hoogst aangeschreven toernooien net onder de grandslams) en kan morgen het elfjarige record van Caroline Wozniacki evenaren.

Haar tegenstandster Ons Jabeur is dan weer de laureate van het vorige WTA-1000 toernooi in Madrid vorige week. Swiatek koos ervoor om niet te starten in Madrid nadat ze eerder al in Qatar, Indian Wells en Miami gewonnen had.