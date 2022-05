Rafael Nadal heeft weer last aan de voet en verliest in Rome: "De pijn was ondraaglijk"

Rafael Nadal heeft zijn wedstrijd in de 2e ronde in Rome verloren. Hij heeft weer last aan de voet: "De pijn was ondraaglijk."

Gisteren verloor Rafael Nadal in de 2e ronde van de Canadees Denis Shapovalov met 6-1, 5-7 en 2-6. Achteraf verklaarde hij zijn verlies en klaagde hij over zijn voet: "Vanaf het midden van de 2e set stak de pijn weer op in mijn voet." Nadal heeft de ziekte van Müller-Weiss. Dat is een complexe voetafwijking gekenmerkt door een chronische pijn.

Door de pijn in zijn voet kon Nadal ook de 2e set niet winnen. Ook gaat hij met twijfels naar Roland Garros, die over anderhalve week begint. "Ik moet eerst weer pijnvrij kunnen trainen", zegt Nadal. "De dokter zal bij me zijn in Parijs. Dan kunnen we ook sneller ingrijpen. Ik ga nog altijd voor mijn 14e overwinning in Roland Garros."