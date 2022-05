Alison Van Uytvanck uitgeschakeld in Karlsruhe

Alison Van Uytvanck is uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA 125-toernooi in het Duitse Karlsruhe.

De wedstrijd van Van Uytvanck was donderdagavond stopgezet omdat het te donker werd. Vrijdagmiddag werd de partij verder uitgespeeld. Het eerste reekshoofd verloor in drie sets van de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA 249). Na net geen drie uur spelen werd het 7-6 (7/2), 6-7 (5/7) en 6-3. Friedsam speelt in de volgende ronde tegen de Hongaarse Dalma Glafi (WTA 92), die het haalde van de Chinese Lin Zhu (WTA 99). Greet Minnen moest donderdag forfait geven door een positieve coronatest.