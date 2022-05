Greet Minnen schept duidelijkheid over forfait: "Sneltest was positief"

Eerder op de dag werd duidelijk dat Greet Minnen forfait gaf op het WTA-toernooi in Karlsruhe.

Op sociale media heeft Minnen nu een extra woordje uitleg gegeven. “Deze ochtend werd ik wakker met milde symptomen”, vertelt Minnen op Instagram. “Ik legde een sneltest af voor de match en die bleek positief.”

“Bijgevolg moest ik me terugtrekken uit het toernooi. Ik ben op weg naar huis om in zelfisolatie te gaan en wacht op het resultaat van mijn PCR-test. De voorbije maanden waren niet gemakkelijk op fysiek vlak. Ik doe er alles aan om opnieuw in vorm te geraken voor Roland Garros.”

Voor Minnen was Karlsruhe de comeback nadat ze twee weken geleden moest opgeven op het toernooi van Madrid omwille van last aan de schouder.

Door de positieve coronatest moet ze uiteraard ook forfait geven voor het dubbelspel dat ze samen met de Slovaakse Tereza Mihalikova zou spelen tegen onze landgenote Van Uytvanck en de Russin Yana Sizikova.