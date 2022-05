Elise Mertens volgende week weer aan tennissen toe: "Goed getraind"

Elise Mertens zal volgende week in het Franse Straatsburg haar rentree maken na bijna twee maand afwezigheid.

Mertens neemt volgende week deel aan het WTA-toernooi van Straatsburg, de ideale voorbereiding richting Roland Garros van de week erop.

Mertens was afwezig door een beenblessure. "Elise heeft goed getraind en zal volgende week spelen op het toernooi in Straatsburg als voorbereiding op Roland Garros", vertelt haar manager. "Alles is onder controle", vulde hij nog aan.

Op 20 april speelde ze haar laatste partij in Istanboel. Het toernooi in Straatsburg kent een sterke bezetting.