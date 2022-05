Rugproblemen voor David Goffin: hij verliest in de 2e ronde in Rome

David Goffin heeft in de 2e ronde verloren van Jenson Brooksby. Goffin verloor in Rome in 2 sets. Tijdens de wedstrijd had hij last van zijn rug.

Geen kwartfinale voor David Goffin. Hij verloor van de Amerikaan Jenson Brooksby. Tijdens de wedstrijd had hij last van zijn rug. De 1e set was voor Goffin 1 om snel te vergeten. Goffin verloor met 0-6. Na de set liet hij zich behandelen aan zij rug. Daardoor kon hij in de 2e set meer weerwerk bieden. Er kwam een tiebreak, maar daarin was Brooksby een maatje te sterk: 1-7. Nu kan Goffin nog anderhalve week rust nemen en zijn rug laten behandelen. Op 22 mei start Roland Garros.