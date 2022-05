Greet Minnen, Alison Van Uytvanck en Kimberley Zimmermann winnen hun 1e dubbelwedstrijd in Karlsruhe

Op het WTA-tornooi in Karlsruhe komen 3 Belgen in actie in het dubbelspel. Greet Minnen, Alison Van Uytvanck en Kimberley Zimmermann hebben elk hun 1e partij gewonnen.

In het dubbelspel in Karlsruhe is er een grote Belgische delegatie. Greet Minnen nam het samen met de Slovaakse Tereza Mihalikova het op tegen een Duits-Canadees duo. Ze wonnen met 5-7, 5-7. In de halve finale zullen ze het moeten opnemen tegen Alison Van Uytvanck. Zij won samen met de Russin Yana Sizikova in 2 sets van een Roemeens-Japans duo: 7-6(3), 7-6(8). Aan de andere kant van de tabelhelft stond Kimberley Zimmermann aan de zijde van de Poolse Katarzyna Piter. In 2 korte sets wonnen ze van een Russisch duo: 6-1, 6-2. In de halve finale nemen ze het als 1e reekshoofd op tegen een Egyptische en een Hongaarse.

