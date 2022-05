Emma Raducanu geeft op in Rome door blessure

De Britse Emma Raducanu heeft moeten opgeven op het WTA 1.000-toernooi in Rome.

De winnares van de US open in 2021 speelde in de eerste ronde van het graveltoernooi in Rome tegen de Canadese Bianca Andreescu .

Bij een 6-2- en 2-1-achterstand gaf Raducanu er de brui aan. Ze sukkelde met pijn aan de rug.

In de tweede ronde speelt de Canadese op tegen de Spaanse Nuria Parrizas (WTA 51). Zij won ook na een opgave, van haar landgenote Sara Sorribes (WTA 37).