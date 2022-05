David Goffin dolgelukkig na zege: "Dit is een grote overwinning voor mij"

David Goffin was duidelijk tevreden na zijn zege in de eerste ronde van het ATP Masters 1000-toernooi in Rome.

In de eerste haalde Goffin het na twee tiebreaks van de Pool Hubert Hurkacz, de nummer twaalf. Het werd 7-6 (10/8) en 7-6 (7/2). "Het was een moeilijke wedstrijd, zeker na Madrid", vertelde Goffin verwijzend naar het duel met Nadal. "De omstandigheden waren anders, want op hoogte vertrekt de bal makkelijker. Hier gaat het veel trager, de ballen zijn zwaarder.”

“Vandaag was het moeilijk om de punten af te maken, vooral omdat Hubi groot is en goed glijdt. Hij serveert ook heel goed. Ik moest dus geconcentreerd blijven, wat ik heel goed deed tot 7-6, 5-3. En toen had ik ineens een paar mindere eerste slagen, hij was wat agressiever, ik miste een of twee forehands en ik moest vechten tot in de tiebreak. Gelukkig speelde ik een zeer goede tiebreak om af te sluiten."

Deze zege is er eentje die kan tellen voor Goffin. “Dit is een grote overwinning voor mij. Misschien is het niet zijn favoriete ondergrond, maar dit doet me goed. Ik voel me veel beter, ik heb veel meer vertrouwen in mijn kwaliteiten en dat is op dit moment het belangrijkste. En ik ga door in dit toernooi, dat me toelacht."