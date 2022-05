Alison Van Uytvanck wint 1e wedstrijd in Karlsruhe

Alison Van Uytvanck heeft haar 1e wedstrijd in Karlsruhe gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor Tamara Korpatsch: 6-4, 6-1.

In het Duitse Karlsruhe is Alison Van Uytvanck het 1e reekshoofd. In de 1e ronde moest ze het opnemen tegen de Duitse Tamara Korpatsch. In de 1e set was er nog 1 break verschil: 6-4. Set 2 verliep vlotter voor Van Uytvanck: 6-1. Ze stoot door naar de 2e ronde. Daar treft ze sowieso opnieuw een Duitse. Ella Seidel en Anna-Lena Friedsam moeten nog hun 1e ronde spelen. Later vandaag komt Van Uytvanck nog uit in het dubbelspel. Gisteren won Greet Minnen al haar 1e ronde. In de 2e ronde speelt ze tegen de Japanse Mai Hontama.