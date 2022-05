Opgeviste Coppejans moet het na verlies in tiebreak in openingsset afleggen in eerste ronde Bordeaux

Kimmer Coppejans moet nog echt op toerental komen op nochtans 'zijn' ondergrond. Opgevist werd hij wel na de de kwalificaties in Bordeaux, maar hij verloor in de eerste ronde.

Coppejans had in de kwalificaties gewonnen van De Schepper, maar verloren van Hemery. Desondanks werd onze landgenoot nog opgevist voor de hoofdtabel en moest hij in de eerste ronde Alexei Popyrin partij geven. In de eerste set kon Coppejans ook prima gelijke tred houden met de Australiër op het gravel in Bordeaux.

Die was dan wel een tikkeltje beter in de tiebreak. Zo kwam er een einde aan een lange eerste set van een uur en elf minuten. De ontknoping in de tiebreak was een cruciaal moment, want in de tweede set had Popyrin meer overschot. Met 7-6 (7/4) en 6-3 plaatste hij zich voor de volgende ronde van de challenger. Voor Coppejans is het nu dan toch einde toernooi.