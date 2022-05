Na zwangerschap en corona: Yanina Wickmayer timmert aan comeback

Yanina Wickmayer is volop bezig om terug te kunnen meedoen aan de grote tornooien. Ooit was ze nog de nummer 12 van de wereld, maar na een zwangerschap en een coronabesmetting moet ze terugtimmeren om weer aan grote tornooien te kunnen meedoen. Ze ging in gesprek met Het Nieuwsblad.

In april 2010 stond ze nog 12e op de WTA-ranking. In 2009 haalde ze ook de halve finales op de US Open. Ondertussen is ze na een zwangerschap, een deelname aan 'The masked singer' en een coronabesmetting teruggezakt op die ranking.

Wickmayer had na haar coronabesmetting ervoor gekozen om een week langer te rusten, dan zo rap mogelijk terug te kunnen beginnen. Dat laat ze optekenen in Het Nieuwsblad. Ze moest ook extra medicatie opnemen om de ontsteking op haar longen weg te nemen. Daarom laat ze het gravelseizoen schieten.

BESCHERMDE RANKING

Nog 1 groot doel heeft Wickmayer. Ze probeert de Spelen in Parijs 2024 halen. Al wil ze dat met haar gezin beleven. Dus haar dochter Luana meenemend. Op die manier hoopt Wickmayer dat haar dochter iets oppikt van de carrière van Wickmayer. Al beseft ze dat haar dochter zich daar later niet veel meer van zal herinneren.

Om op de Spelen te geraken, moet Wickmayer weer grote tornooien spelen. Op dit moment is dat moeilijker. Het is voor haar niet makkelijk om een programma samen te stellen. Ze probeert aan wildcards van kleinere tornooien te geraken. Ook kan Wickmayer gebruik maken van een beschermde ranking. Die kan ze 2 keer gebruiken en ze zal dat doen voor de kwalificaties van Wimbledon en de US Open.