De 1e ronde is meteen het eindstation voor Zizou Bergs in Heilbronn

Zizou Bergs is meteen uitgeschakeld in het Duitse Heilbronn. De Duitser Henri Squire won in 3 sets: 6(4)-7, 6-4, 4-6.

In het Duitse Heilbronn moest Zizou Bergs het in de 1e ronde opnemen tegen de Duitse kwalificatiespeler Henri Squire. De 1e set ging gelijk op. Een tiebreak moest bepalen wie die set zou winnen. Uiteindelijk trok Squire aan het langste eind. Het werd 4-7 in de tiebreak. In set 2 kon Bergs bij 2-2 een break pakken. Hij gaf die break niet meer uit handen en won de 2e set zo met 6-4. De 3e en laatste set moest dus de wedstrijd beslissen. Het ging gelijk op tot 3-4, maar dan ging Squire door de opslag van Bergs: 3-5. Bergs kon daarop rebreaken, maar het volgende spel werd gewonnen door Squire: 4-6.