David Goffin klopt in de 1e ronde in Rome een stugge Pool in 2 sets

David Goffin heeft zijn 1e wedstrijd in Rome gewonnen. Hij won van de Pool Hubert Hurkacz in 2 sets: 6(8)-7, 6(2)-7.

In Rome moest David Goffin het opnemen tegen de Pool Hubert Hurkacz. Hurkacz is het 11e reekshoofd en de nummer 12 van de wereld.

In set 1 gaven ze elkaar weinig ruimte toe. In de tiebreak liep Hurkacz eerst uit, maar Goffin kon terugvechten. Uiteindelijk won hij de tiebreak met 8-10. Hetzelfde beeld in de 2e set. Goffin en Hurkacz bleven aan elkaar gewaagd. Opnieuw kwam er een tiebreak. Daarin was Goffin te sterk het werd 2-7.

Goffin wint na bijna 2,5 uur in 2 sets. In de volgende ronde komt hij uit tegen de Amerikaan Jenson Brooksby.