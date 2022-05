Uitschakeling in het dubbel in Rome voor Sander Gillé en Joran Vliegen

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn in de 1e ronde uitgeschakeld op het dubbeltornooi in Rome. De tegenstander was in 2 sets te sterk: 4-6, 6(3)-7(7).

In Rome in het dubbel kwamen Sander Gillé en Joran Vliegen in de 1e ronde uit tegen de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en de Japanner Ben McLachlan. In de 1e set had het duo uit Zuid-Afrika en Japan genoeg aan een break om de set te winnen. Het werd 4-6. De 2e set verliep spannender. Het ging gelijk op en een tiebreak moest de beslissing brengen. Daar kwamen Gillé en Vliegen te kort: 3-7 in de tiebreak en dus uitgeschakeld in de 1e ronde in Rome.